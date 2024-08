Uberlândia enfrenta seca histórica e níveis recordes de baixa umidade | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h26 ) ‌



Uberlândia tem vivenciado um período de seca excepcionalmente prolongado e intenso, com mais de 100 dias sem chuvas significativas. Essa situação, aliada às altas temperaturas, tem levado a um cenário climático extremamente adverso, com impactos diretos na vida da população e no meio ambiente.

Um dos efeitos mais preocupantes dessa seca prolongada é a queda drástica nos índices de umidade relativa do ar. Os registros históricos foram quebrados, com a cidade atingindo os piores níveis de umidade já registrados. Essa baixa umidade do ar agrava problemas respiratórios, aumenta o risco de incêndios e prejudica a agricultura local.

A combinação de seca prolongada e altas temperaturas tem gerado uma série de desafios para a cidade. A população tem sofrido com a falta de água, a necessidade de economizar esse recurso essencial e o aumento dos riscos à saúde, como problemas respiratórios e alergias. Além disso, o setor agrícola tem sido duramente atingido, com perdas significativas nas produções e prejuízos econômicos.

