Uberlândia cria Plano Municipal para enfrentar mudanças climáticas | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 07h47 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara Municipal de Uberlândia promulgou, nesta semana, a lei que prevê a criação de um Plano Municipal para Mitigar os Efeitos das Mudanças Climáticas. A medida, apresentada pela vereadora Amanda Gondim, foi aprovada em junho, mas dependia da derrubada de um veto para entrar em vigor. Agora, a Prefeitura tem 180 dias para desenvolver o plano, que contará com o apoio de outras instituições para a formulação de políticas públicas voltadas à adaptação e mitigação dos impactos climáticos.

Problemas recorrentes em vias como a Avenida Rondon Pacheco, Anselmo Alves dos Santos e Minervina Cândida, especialmente no período chuvoso, mostram a urgência de medidas estruturais e ambientais na cidade. Para especialistas, no entanto, a questão vai além da infraestrutura urbana e faz parte de um cenário global de mudanças climáticas. A lei aprovada traz diretrizes claras para o desenvolvimento de ações locais, refletindo a importância do tema tanto no Legislativo quanto no Executivo.

Além da formulação do plano, a população também tem um papel fundamental no monitoramento e na contribuição com essas ações. O engajamento coletivo será essencial para garantir que as medidas sejam efetivas e façam frente aos desafios climáticos que Uberlândia e o mundo enfrentam.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=czqRKudtgMs

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=beH4jG68Rl8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=nG9UufpYGj0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.