Uberlândia amplia atendimento em unidades de saúde devido à fumaça | Manhã Total

A Prefeitura de Uberlândia anunciou o reforço no atendimento das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) em resposta ao alerta amarelo emitido pela Defesa Civil devido às condições climáticas adversas. A medida, divulgada ontem, inclui o aumento das escalas de atendimento nas UAIs para lidar com o possível aumento na demanda por serviços de saúde em decorrência da piora na qualidade do ar.

O alerta amarelo foi emitido em razão das fortes rajadas de vento e da presença de nuvens carregadas de fumaça, fuligem e poeira que atingiram a cidade neste final de semana. A Defesa Civil mantém o alerta, destacando a possibilidade de novas ocorrências e orientando a população a tomar precauções necessárias.

A fumaça pode prejudicar a visibilidade e causar irritações nos olhos, nariz e garganta, além de problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

