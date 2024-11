Uberlandenses preparam o bolso para a Black Friday: veja os itens mais procurados | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 07h54 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h48 ) twitter

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas do ano para consumidores brasileiros que desejam economizar. Apesar de sua origem americana, a ocasião movimenta intensamente o comércio nacional, antes, durante e após o dia 29 de novembro. Uma pesquisa recente revelou que os gastos na Black Friday devem variar entre R$ 200 e R$ 500 para a maioria dos consumidores, evidenciando um forte interesse em promoções e ofertas especiais.

Entre os entrevistados, 17% afirmaram que devem gastar até R$ 50, enquanto 9,8% têm intenção de desembolsar entre R$ 51 e R$ 100. Já 9,4% planejam gastar de R$ 101 a R$ 200, e a maior parcela dos participantes (23,6%) declarou pretender investir entre R$ 201 e R$ 500. Os demais consumidores estão dispostos a gastar acima de R$ 501. Os itens mais desejados incluem alimentação, eletrônicos, artigos para casa, vestuário, produtos de higiene e beleza, bebidas e viagens, indicando uma grande variedade de interesses.

As vitrines das lojas e os anúncios online já estampam ofertas e promoções que prometem atrair milhares de consumidores. Contudo, especialistas do Procon de Uberlândia alertam para a importância de atenção redobrada com as condições de compra, preços e promoções. Seja em lojas físicas ou virtuais, os lojistas devem deixar claros todos os termos de venda para evitar práticas enganosas. Preços muito baixos ou sites desconhecidos são sinais de alerta para que o consumidor não caia em fraudes.

Para consumidores como Maria Aparecida, que só fecha negócio com ofertas realmente vantajosas, a cautela na hora da compra é fundamental. Garantir boas aquisições requer pesquisa e atenção, especialmente em um período em que as promoções são tão variadas e, às vezes, podem esconder armadilhas. Ficar de olho em ofertas reais e desconfiar de preços muito baixos faz toda a diferença para uma experiência de compra segura e vantajosa.

