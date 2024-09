Uberlandense Tayana Medeiros conquista ouro e quebra recorde mundial no halterofilismo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 09h05 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h41 ) ‌



O Time Brasil encerrou as Paralimpíadas de Paris em grande estilo, alcançando a quinta posição no quadro de medalhas, a melhor performance da história do país em competições paralímpicas. Um dos grandes destaques foi Tayana Medeiros, paratleta do Praia Clube, que conquistou a medalha de ouro no halterofilismo para pessoas com até 86 quilos. Aos 31 anos, Tayana levantou impressionantes 156 quilos, quebrando o recorde paralímpico e garantindo seu lugar no topo do pódio.

Natural do Rio de Janeiro, Tayana se mudou para Uberlândia há três anos para intensificar seus treinamentos no Praia Clube, dedicando-se de forma intensa à modalidade. A conquista da medalha de ouro veio acompanhada de um feito histórico, com a brasileira dividindo o pódio com uma atleta chinesa, que levou a prata, e uma chilena, que ficou com o bronze. O Brasil também foi destaque em outras categorias do halterofilismo, com Mariana D’Andrea (ouro), Lara Lima (bronze) e Maria Fátima de Castro (bronze) se juntando ao seleto grupo de medalhistas.

