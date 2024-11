Uberabense que vivia nos EUA morre em acidente causado por motorista embriagada Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 08h03 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um uberabense de 41 anos, identificado como Kenny, morreu nos Estados Unidos após o veículo em que estava ser atingido por uma motorista embriagada enquanto ele se dirigia ao trabalho. O acidente, que também vitimou outro brasileiro, ocorreu no último fim de semana, e a família de Kenny ainda enfrenta dificuldades para trazer o corpo ao Brasil. Eles lançaram uma campanha de arrecadação de fundos para custear o traslado, que pode ser financeiramente oneroso.

De acordo com o Consulado-Geral do Brasil em Boston, os trâmites obrigatórios das autoridades locais ainda estão em andamento, e o órgão segue prestando a assistência consular necessária aos familiares. O traslado dos restos mortais é responsabilidade da família, conforme legislação vigente, sem possibilidade de custeio por recursos públicos. A nota do consulado destacou que oferece orientações, apoio com documentos e contatos com autoridades locais, respeitando a privacidade da família.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=6pBglkrxjLU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hTv6ZzSJLkY

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=NgDFoNlfUcQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.