Uberaba registra temperaturas baixas e umidade do ar baixa | Balanço Geral Sábado Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/08/2024 - 13h54 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uberaba experimentou uma significativa queda nas temperaturas nos últimos dias, com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrando uma mínima de 8,6°C por volta das 10h da manhã. Essa é a menor temperatura registrada na cidade em um longo período. A quinta-feira foi o dia mais quente da semana, com temperatura máxima chegando a 30°C.

A oscilação brusca de temperatura, combinada com a baixa umidade do ar, que se encontra entre 30% e 20%, exige cuidados especiais da população. O INMET emitiu alertas para ambos os fenômenos, recomendando que as pessoas se agasalhem adequadamente, evitem atividades físicas ao ar livre durante os horários mais quentes do dia e mantenham a pele hidratada.

A baixa umidade do ar também aumenta o risco de incêndios florestais. Por isso, é fundamental evitar o uso de fogos e qualquer tipo de queimada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hQh6yE8rX6E

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=GzRp8cJ3EzE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Tp12HS-yuCw

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #frio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.