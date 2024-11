Uberaba inaugura a primeira ZPE de Minas Gerais | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 08h27 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h47 ) twitter

A cidade de Uberaba marcou nesta quarta-feira um momento histórico ao inaugurar a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Minas Gerais. Após mais de uma década de espera, o projeto se concretiza com o objetivo de atrair indústrias, impulsionar exportações e fomentar o desenvolvimento econômico da região. Localizada em um terreno com 62 lotes de 5 mil metros quadrados, a ZPE é vista como um ponto estratégico para empresas interessadas em aproveitar benefícios fiscais e competir no mercado internacional.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Uberaba, a inauguração da ZPE representa uma vitória significativa para o município. A estrutura oferece incentivos fiscais para operações de exportação e importação, tornando-se atrativa para indústrias que buscam maior competitividade. Além disso, a localização geográfica privilegiada de Uberaba fortalece o potencial da unidade como um hub logístico para novos empreendimentos.

O projeto também é celebrado como parte de um plano mais amplo de expansão industrial e geração de empregos. Com os distritos industriais existentes praticamente esgotados, a ZPE surge como uma alternativa para atender à demanda de novos investidores. Segundo a prefeitura, o espaço permitirá a instalação de empresas orientadas para exportação, contribuindo para o crescimento sustentável da economia local e estadual.

