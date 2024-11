Uberaba em estado de emergência: chuvas causam estragos e deixam famílias desabrigadas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uberaba está em alerta para chuvas intensas até quarta-feira, segundo informações da Defesa Civil. Após um fim de semana de temporais, a cidade enfrenta graves estragos, como alagamentos, quedas de árvores e desabamentos. A chuva, que teve início no sábado, causou impactos significativos em várias regiões, com registros de até 89 mm de precipitação em 40 minutos em alguns pontos. A Defesa Civil está mobilizada, atuando nas áreas mais afetadas para conter os danos e orientar a população.

No Parque São Geraldo, moradores como Emily Aparecida relatam perdas após o temporal do domingo. Tendo se mudado recentemente para o bairro com a família, Emily viu o sonho do lar próprio desmoronar com o primeiro alagamento: "Achei que a água não tinha entrado, mas quando percebi, estava tudo molhado – roupas, colchão, geladeira sem funcionar. Só consegui colocar minha filha no sofá para tentar protegê-la", desabafa.

Em resposta aos danos, a prefeita Elisa Araújo declarou estado de emergência, publicado no Diário Oficial do Município com validade de 180 dias. Após acompanhar os pontos críticos de alagamento logo após o anúncio do resultado das eleições, ela enfatizou o compromisso da administração em minimizar os impactos e buscar apoio para as famílias afetadas.

Com a previsão de novas chuvas, a Defesa Civil reforça a importância de priorizar a segurança e seguir orientações preventivas.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=U7v42Bpqt8k

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zrKq5Osvk3Q

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=h_eReBpFDDw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.