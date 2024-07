Tyson Tigre revela sua história e expectativas para o Danki Figth Show Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 18/03/2024 - 08h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h12 ) ‌



Conheça a emocionante trajetória de Tyson Tigre, bicampeão mundial no mundo do boxe, que se prepara para enfrentar Bruno Jordão no aguardado Danki Fight Show, dia 23 em Jurerê In. Além do duelo principal entre Acelino "Popó" Freitas e Guilherme Grillo, essa outra luta promete chamar a atenção dos fãs de artes marciais. Em uma entrevista exclusiva, trocamos uma ideia com Tyson Tigre, que compartilha sua história inspiradora e suas expectativas para o combate. Prepare-se para uma noite repleta de emoções e grandes combates!

