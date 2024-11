TV Paranaíba renova programação e promete mais interação com o público | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h21 ) twitter

A TV Paranaíba está prestes a lançar sua nova programação na próxima segunda-feira, com as estreias dos programas Fala Povo e Você com Mônica Cunha. Após semanas de preparação intensa, a emissora destaca os novos formatos e horários que buscam trazer informação e conexão para o público mineiro. A mudança vem acompanhada de pesquisas de mercado e avanços em tecnologia, reafirmando o compromisso com a relevância e a qualidade na comunicação.

No horário da manhã, Fala Povo, apresentado por Junior Oliveira, trará uma abordagem popular e acessível, com duas horas de programação focada nas demandas e interesses da comunidade. À tarde, o programa Você com Mônica Cunha será transmitido a partir das 14h30, trazendo leveza e informação em um formato ampliado, que inclui quadros inéditos e mais interação com os telespectadores.

A equipe por trás dos programas envolve profissionais como Zé Luís e Verônica, responsáveis pelo desenvolvimento de marketing e viabilidade comercial, e Priscilla, produtora, que enfrenta o desafio de manter e aprimorar a qualidade do conteúdo diário. Com essa nova grade, a TV Paranaíba busca fortalecer sua presença na região, ocupando oito horas de programação local e proporcionando uma experiência dinâmica e completa para o público.

