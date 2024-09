Tutora fica incrédula ao descobrir onde seu golden foi ao anoitecer #goldenretriever #cães Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 08/09/2024 - 11h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 01h00 ) ‌



Rafaela Lobo flagrou o cachorrinho dentro do cocho de água das vacas às 9 da noite, mostrando que qualquer hora é hora de nadar para ele! Esse golden aventureiro, criado solto na fazenda no Mato Grosso, é apaixonado por água e adora brincar com os outros animais, mas o cocho virou sua "jacuzzi particular"!

