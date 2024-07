Turnê da cor do canto oficinas de composição e pocket show gratuito em Joinville

Alto contraste

O Coletivo da Cor do Canto está iniciando uma turnê por Santa Catarina com o projeto "Formação para a Música Autoral Catarinense", que incluirá oficinas de composição e shows. A primeira parada será no Museu Arqueológico de Sambaqui, em Joinville, no dia 6 de julho. A oficina de formação ocorre às duas e meia da tarde, seguida por um pocket show às oito da noite, com o cantor e compositor Vitor D’Lin como convidado especial. A participação em ambas as atividades é gratuita, mas é necessário fazer inscrição para a oficina através do link disponível em @dacordocanto. O Coletivo da Cor do Canto é liderado pelos artistas Cassiani Tasca e Rafaelo de Goes.

