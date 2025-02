Turistas invadem Monte Etna e circulam próximo à lava Aclr|Do canal Record News no YouTube 23/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turistas têm invadido o Monte Etna, um dos vulcões mais ativos do mundo, e circulado perigosamente perto da lava durante a erupção. Autoridades italianas recomendam manter 500 metros de distância, mas grupos congestionam estradas e bloqueiam equipes de resgate. Alguns foram flagrados esquiando ou sem proteção adequada, resultando em feridos. A erupção começou no início de fevereiro. O Etna, com mais de 3 mil metros de altura, fica na Sicília, Itália.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.