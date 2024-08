Turista suíço é baleado em tentativa de assalto em Salvador (BA) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/08/2024 - 12h32 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h38 ) ‌



O estado de saúde do turista suíço Cristophe Moser, de 55 anos, é grave após ele ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em Salvador (BA). Câmeras de segurança capturaram o momento em que o carro de Moser e sua esposa foi parado por outro veículo, resultando em quatro disparos, um dos quais o atingiu. Sua esposa não foi ferida. O suspeito, Railan Barbosa, de 27 anos, foi identificado pela polícia, mas morreu em uma troca de tiros com os agentes ao resistir à prisão. Moser, que é professor de doutorado em uma universidade suíça, segue internado na UTI de um hospital particular em Salvador.

