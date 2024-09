Turista morre e dois ficam feridos em avalanche na Argentina Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 11h59 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h01 ) ‌



Uma turista morreu e duas pessoas ficaram feridas em uma avalanche em Bariloche, Argentina. As vítimas estavam esquiando no Monte López quando a avalanche ocorreu. O resgate foi acionado horas depois que funcionários da hospedagem notaram que os turistas não haviam retornado. Uma escocesa de 27 anos não sobreviveu ao incidente e faleceu no local. Os outros dois turistas são argentinos e estão bem.

‌



