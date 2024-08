Turista é baleado em tentativa de assalto na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h14 ) ‌



Um turista da República Dominicana foi baleado durante uma tentativa de assalto na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os criminosos tentaram roubar um cordão de ouro de Yohan Lapé. A vítima foi socorrida por bombeiros e levada para o hospital com ferimentos no braço e no peito. O homem passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável segundo boletim médico.

