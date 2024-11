Turismo muda a vida de ribeirinhos da floresta amazônica Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/10/2024 - 22h59 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h48 ) twitter

Os repórteres do JR foram até Novo Airão, no meio da Amazônia, para mostrar como o turismo mudou a vida das pessoas no Parque Nacional de Anavilhanas, uma das 13 unidades de conservação ambiental que compõem o chamado mosaico do baixo Rio Negro. E fique de olho: a partir da próxima terça (22), a RECORD Manaus vai mudar para o canal 15.1. Se você está na região, ressintonize e continue acompanhando a programação que é a sua cara!

