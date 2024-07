Turismo: evento que debate tendências do setor começa nesta terça-feira na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 10h24 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h38 ) ‌



Florianópolis dá início nesta terça-feira (23) ao maior evento de turismo e hotelaria do estado, reunindo visitantes e profissionais do setor de diversas regiões. O evento será uma plataforma para debates sobre as últimas tendências e inovações no setor, oferecendo oportunidades para networking e aprendizado. A repórter Karina Koppe traz os detalhes ao vivo, destacando o que os participantes podem esperar desta importante ocasião para o turismo local.

