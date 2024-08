Turismo em SC: movimento de passageiros internacionais dobra no primeiro semestre de 2024 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h38 ) ‌



No primeiro semestre de 2024, o turismo em Santa Catarina experimentou um crescimento notável, com o movimento de passageiros internacionais nos aeroportos do estado dobrando em comparação ao mesmo período do ano anterior. Dados do Ministério do Turismo revelam que turistas estrangeiros gastaram quase 21 bilhões de reais no Brasil, refletindo uma recuperação robusta no setor. Pedro Mariano traz todas as informações ao vivo de Itajaí sobre esse impacto econômico.

