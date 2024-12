Túnel do Morro do Boi terá interdições noturnas nesta semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 07h52 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h35 ) twitter

Motoristas que utilizam a BR-101 devem ficar atentos às novas interdições no Túnel do Morro do Boi, que ocorrerão durante a madrugada ao longo desta semana. A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção. Confira as rotas alternativas e os horários das interdições. O Ministério Público Federal determinou que o uso do acostamento como terceira faixa não será permitido na BR-101 durante a temporada de verão. A medida foi testada no último verão, mas não será repetida neste ano. Entenda as razões e os impactos para o tráfego no litoral norte de Santa Catarina.

