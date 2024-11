Túnel do Morro do Boi será fechado nesta quarta-feira à noite para obras de modernização Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 10h44 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h22 ) twitter

O Túnel do Morro do Boi, localizado na BR-101 em Balneário Camboriú, será fechado à noite nesta quarta-feira, 13 de novembro, para o início dos preparativos de instalação de jatos ventiladores, parte de um projeto para modernizar a estrutura. A interdição será no sentido norte, em direção a Joinville, a partir das 23h00, com reabertura prevista para as 05h00 de quinta-feira (14). Motoristas são orientados a evitar viajar durante esse horário, pois não há rota alternativa no trecho e podem ocorrer longas filas.

