Túnel do morro do Boi na BR-101: trânsito será bloqueado a partir das 22h desta terça-feira
16/07/2024 - 10h26 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h37 )



Nesta terça-feira (16) à noite, a partir das 22h, está programada a interdição do Túnel do Morro do Boi na BR-101, com impacto significativo no tráfego para o Litoral Norte. A repórter Greici Siezemel traz todas as informações atualizadas sobre as alterações no fluxo de veículos devido a essa intervenção. Além disso, a Rua Reinaldo Schmithausen terá o trânsito bloqueado para acesso à BR-101 até o dia 25. Motoristas devem estar cientes dessas mudanças e considerar rotas alternativas durante esse período.

