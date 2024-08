Túnel Antonieta de Barros: incêndio em veículo e acidente complicam trânsito na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/08/2024 - 10h44 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No fim da tarde desta terça-feira (13), o tráfego no Túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, foi severamente afetado por duas ocorrências. No sentido Sul da Ilha, um carro pegou fogo logo na saída do túnel, destruindo-se completamente e provocando um engavetamento com quatro veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, enquanto a Guarda Municipal orientou o trânsito. O tráfego foi normalizado somente após a remoção do veículo em chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Acompanhe os detalhes desta ocorrência e o impacto no trânsito local com nossa cobertura ao vivo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.