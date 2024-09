Tufão Yagi: ponte desaba e 'engole' caminhão no Vietnã Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/09/2024 - 11h17 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h08 ) ‌



O tufão Yagi causou 59 vítimas na Ásia até o momento. Apesar de ter perdido força e ser reclassificado como depressão tropical com ventos de até 60 km por hora, o tufão provocou danos significativos. Imagens mostram uma ponte que desabou no Vietnã, resultando na queda de um caminhão junto com a estrutura. Outros dez veículos e duas motos também caíram no rio. 13 pessoas estão desaparecidas em decorrência do incidente. Além disso, mais de 5 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica devido aos efeitos do tufão.

