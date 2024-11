Tudo Sobre os Trajes Típicos Alemães para a Oktoberfest Chapecó Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 06/11/2024 - 15h06 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a Oktoberfest Chapecó se aproximando, é hora de mergulharmos no universo dos trajes típicos que fazem a festa! No estúdio de hoje, contamos com a presença de Vinícius, Neicarlos, Caroline e Alessandra para explicar tudo sobre o traje tradicional alemão, suas variações e significados

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.