Tudo sobre o Bourbon Gastronomia com o chef de cozinha curitibano Eduardo Richard

O chef curitibano Eduardo Richard, semifinalista da sexta edição do MasterChef Brasil, é o responsável pelo conceito gastronômico e elaboração do cardápio do Bourbon Bistrot. Apaixonado pela cozinha francesa, ele traz um olhar mais casual ao restaurante, com pratos descomplicados da culinária do país europeu, sem perder a sofisticação.

O "Meia-Noite em Paris" é um evento do Bourbon Bistrot, restaurante do Bourbon Hotel & Suítes Curitiba, que combina uma experiência gastronômica e artística para transportar os participantes às ruas de Paris. O evento acontece uma vez por mês, de setembro a dezembro, e conta com: Menu exclusivo elaborado pelo chef Eduardo Richard, Quarteto de jazz, Presença de uma artista plástica, Harmonização de pratos com drinks exclusivos ou vinhos selecionados.

