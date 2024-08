Tudo pronto para mais uma Mostra Comentada de Dança Record 2024 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/08/2024 - 10h48 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acontece no final de semana, no Teatro Trianon, a Mostra Comentada de Dança Record. Mais de 600 bailarinos vão participar do espetáculo. Veja os detalhes!

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #mostracomentadadedança #mostradedança #bailarino #coreografia #ritmos #dança #tradição #criatividade #inovação #teatrotrianon #economia #arte #espetaculo #ingressos

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.