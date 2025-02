Tudo certo no Timão! Augusto Melo fala como foi a troca de camisas entre Memphis e Garro Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 14/02/2025 - 21h09 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h15 ) twitter

Augusto Melo, presidente do Corinthians, é o convidado do Joga Nas 11. Ele contou como o ambiente interno no Timão melhorou e está refletindo em campo. Augusto ainda deu detalhes sobre a troca de camisas entre Garro e Memphis, que repercutiu. Apesar disso, ele reforçou que sabe que o ego é algo natural do contexto do clube, mas que o trabalho com transparência e diálogo tem sido eficiente.

