Tudo A Ver invade bastidores da Record

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

‌



A+

A-

A Record completou 27 anos no interior do Rio de Janeiro. A emissora estpa cada vez mais no coração do público. Milena Macedo conta pra gente um pouco de como é esse universo da televisão.

#bastidores #televisao #entretenimento #telejornalismo

#noticia #tudoaver #paulatrindade #entretenimento #sabado

#moda #beleza #bemestar #cultura #viagens #culinaria

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.