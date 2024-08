Tudo a Ver - Entrevista Celso Zucatelli (10/08) Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 12/08/2024 - 15h40 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h19 ) ‌



No Tudo a Ver, você vai assistir a um bate papo descontraído da Milena Macedo com o jornalista, Celso Zucatelli, que falou sobre carreira, reality e contou um pouco da sua rotina no comando do Hoje em Dia.

