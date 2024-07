Tudo a Ver - Arquitetura Residencial com Laura Soares (20/07) Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 22/07/2024 - 17h18 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O assunto do momento é tendência de arquitetura residencial. Um ambiente acolhedor traz bem estar e aconchego. Vamos saber mais sobre este no assunto com a arquiteta Laura Soares.

#tudoaver #paulatrindade #entretenimento #sabado

#moda #beleza #bemestar #cultura #viagens #culinaria #tendencia #arquitetura #arquiteturaresidencial #ambientes

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.