TSE realiza na terça (10) evento para atestar segurança das urnas eletrônicas



O Tribunal Superior Eleitoral começará a lacrar todos os sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas durante as eleições municipais. O evento, que será público, tem como objetivo assinar todos os sistemas para comprovar a segurança do pleito marcado para começar no dia 6 de outubro. A cerimônia pretende certificar a integridade e autenticidade dos programas instalados nas urnas e outros sistemas que serão apresentados aos órgãos fiscalizadores antes da lacração. Mais de 5.500 cidades terão eleitores votando para escolher vereadores e prefeitos.

