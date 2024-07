TSE desiste de enviar observadores para eleição na Venezuela após críticas de Nicolás Maduro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h50 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h14 ) ‌



O Tribunal Superior Eleitoral decidiu não enviar observadores para acompanhar a eleição presidencial da Venezuela, marcada para domingo (28). A decisão é uma resposta às acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. Nicolás Maduro, que concorre à reeleição, afirmou que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo e que países como Colômbia e Brasil não possuem urnas auditáveis. Além de rebater a afirmação, o TSE reforçou que a Justiça Eleitoral brasileira não vai admitir declarações ou atos que desrespeitem e desqualifiquem as eleições e as urnas eletrônicas do Brasil.

