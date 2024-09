TSE conclui lacração dos sistemas das urnas eletrônicas para as eleições de outubro Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 09h05 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu o processo de lacração dos sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas nas eleições de outubro. A cerimônia, realizada no TSE, contou com a assinatura da presidente da corte, Cármen Lúcia, e de outras autoridades, confirmando a integridade e autenticidade dos programas. O objetivo é garantir que o voto registrado na urna seja computado de forma totalmente segura, assegurando a transparência do processo eleitoral.

Após a assinatura, os sistemas foram armazenados na sala-cofre do tribunal e serão enviados para os 27 Tribunais Regionais Eleitorais do país através de uma rede de telecomunicação exclusiva da Justiça Eleitoral. Esses programas serão inseridos nas urnas eletrônicas, já distribuídas aos estados, para serem utilizados nos dois turnos das eleições municipais. O processo também contou com a participação de entidades fiscalizadoras, que auditaram e verificaram a segurança dos sistemas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jO-mSRLp_A8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5LFinTdcR38

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=bBL-FvIPo8I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #eleições2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.