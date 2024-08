TSE autoriza instituições como observadoras nas eleições Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/08/2024 - 19h22 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Tribunal Superior Eleitoral autorizou quatro instituições a atuarem como observadoras nas eleições municipais de outubro. As instituições escolhidas foram: o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a Transparência Eleitoral Brasil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Essas organizações vão acompanhar todas as etapas do pleito e emitir um relatório ao final das eleições.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.