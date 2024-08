TSE aprova novas medidas para combater fake news e candidaturas irregulares | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h47 ) ‌



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou novas resoluções que endurecem as regras sobre notícias falsas e candidaturas falsas para as eleições municipais deste ano, previstas para 6 de outubro.

Essas medidas visam garantir a integridade do processo eleitoral, coibindo a disseminação de desinformação e assegurando que apenas candidaturas legítimas sejam registradas e divulgadas. As novas resoluções reforçam o compromisso do TSE em promover eleições justas e transparentes, protegendo o eleitorado contra fraudes e manipulações.

