Truques de Cozinha: Guga Rocha ensina como identificar se o azeite é puro ou composto

No Tuques de Cozinha desta quinta-feira (21), o chef Guga Rocha apresentou um truque para identificar azeite puro por meio do congelamento. Ele explicou que o produto congela a 3 graus Celsius enquanto óleos compostos não. O especialista também ensinou uma receita saudável de mousse de chocolate feita com ovos mexidos e cacau. Confira!

