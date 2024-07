Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Truques de Cozinha: Guga Rocha ensina como aproveitar 100% do melão

No Truque de Cozinha desta quinta (4), Guga Rocha apresentou diversas dicas úteis para facilitar sua vida. Para deixar o abacaxi mais doce, o Chef sugeriu virar a fruta de cabeça para baixo por um dia. Em relação ao melão, ele ensinou a fazer leite da semente e suco da casca da fruta. Além disso, mostrou como escorrer água quente sem perder alimentos usando palitos de dente. Por fim, preparou uma sobremesa fácil com suco de laranja e amido de milho. A receita foi finalizada com calda de chocolate e morango.

