Truques de Cozinha: Aprenda a tirar a acidez do molho de tomate sem usar açúcar Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Truques de Cozinha desta quarta (19), o chef Guga Rocha ensinou uma forma de tirar a acidez do molho de tomate sem usar açúcar. Ele também mostrou uma forma de preparar uma deliciosa massa de panqueca sem glúten, usando quinoa. Veja também como preparar um brownie feito com casca de melão!

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.