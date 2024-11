Trump vence no Alasca e garante votos de 295 delegados Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O candidato republicano Donald Trump foi declarado vencedor no estado do Alasca e conquistou 3 delegados na corrida presidencial dos Estados Unidos, alcançando 295 delegados. Sobre as eleições americanas, falamos com Vitelio Brustolin, que é pesquisador da Universidade de Harvard e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.