Trump vai declarar emergência na fronteira sul dos Estados Unidos

Durante o discurso, Donald Trump afirmou que vai declarar emergência na fronteira sul dos Estados Unidos para lidar com as questões da imigração ilegal no país. "Todas as entradas ilegais serão freadas e vamos começar o processo de retornar milhões de criminosos ilegais de volta aos lugares de onde vieram". disse ele.

Tradução: Paula Raposo

