Trump sobrevoa região afetada por incêndios em Los Angeles Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/01/2025 - 14h24 (Atualizado em 27/01/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobrevoou as áreas devastadas pelos incêndios, em Los Angeles. A parada no estado da Califórnia fez parte da primeira viagem oficial de Trump desde que voltou à presidência. Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente dos Estados Unidos se encontrou com o governador do estado, o democrata Gavin Newsom. Trump também embarcou no helicóptero que sobrevoou regiões consumidas pelas chamas. O presidente criticou a resposta da Califórnia aos incêndios, mas se comprometeu a trabalhar com Newsom e também ofereceu ajuda à prefeita da cidade de Los Angeles.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.