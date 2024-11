Trump nomeia Elon Musk para departamento no governo Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/11/2024 - 12h07 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h08 ) twitter

Donald Trump anunciou que o bilionário Elon Musk vai assumir o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Segundo o comunicado de Trump, o departamento vai servir para aconselhar na tomada de decisões relacionadas a controle de gastos do novo governo. O empresário, dono da Tesla, SpaceX e da rede social X, vai trabalhar em conjunto com Vivek Ramaswamy, que disputou as primárias republicanas para concorrer à presidência.

