Trump faz 1º discurso depois de atentado e detalha ataque

Donald Trump aceitou oficialmente a candidatura às eleições presidenciais pelo partido republicano. No primeiro discurso como candidato, e após o atentado no sábado, o magnata afirmou que vai vencer a disputa e prometeu fechar a fronteira com o México.

