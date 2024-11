Trump e Kamala fazem campanha no Michigan; mais três estados começam votação antecipada Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/10/2024 - 21h58 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h50 ) twitter

Nos Estados Unidos, as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris se encontram no Michigan para comícios. Trump rebateu a declaração de Kamala de que estaria exausto. A vice-presidente disse que o republicano tem recusado entrevistas por questões de saúde. Nesta sexta (18), mais três estados começaram a votação antecipada. No Havaí, na Louisiana e no estado de Washington já é possível escolher o próximo presidente.

