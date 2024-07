Trump diz que som de tiro soou como "maior mosquito do mundo" Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/07/2024 - 21h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h16 ) ‌



Donald Trump disse que o som da bala soou como o "maior mosquito do mundo". A declaração aconteceu durante uma ligação de telefone com Robert Kennedy Jr., um candidato independente à Casa Branca. Na ligação, Trump também descreveu para Kennedy Jr. a chamada que teve com o presidente Joe Biden depois do atentado e classificou a conversa como "bem legal".

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.