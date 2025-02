Trump diz que presença de Zelensky em negociações pelo fim da guerra 'não é muito importante' Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/02/2025 - 22h43 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Donald Trump afirmou que a Ucrânia não tem "cartas na manga" nas negociações de paz e destacou suas boas conversas com Putin. Em uma reunião com governadores republicanos, Trump mencionou a resistência ucraniana em entregar terras em troca de ajuda militar. Ainda assim, um funcionário ucraniano garantiu a continuidade das negociações. Em outra frente, o Senado aprovou 340 bilhões de dólares para intensificar o combate à imigração ilegal. Enquanto isso, quase 200 venezuelanos foram levados para Caracas, e a Costa Rica acolheu um grupo de imigrantes asiáticos deportados dos EUA. Em uma provocação, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau celebrou a vitória do Canadá sobre os EUA em um torneio de hóquei, afirmando que "vocês não podem tomar nosso país, nem levar nosso jogo".

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.