Trump assina ordens executivas polêmicas no primeiro dia de governo

Donald Trump assinou uma série de ordens executivas polêmicas, já no primeiro dia como presidente dos Estados Unidos. As medidas não precisam de aprovação do Congresso e, por isso, são consideradas uma das ferramentas mais poderosas dos presidentes americanos.

