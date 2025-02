Trump altera regras para cidadania por nascimento nos EUA Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/01/2025 - 14h09 (Atualizado em 23/01/2025 - 01h16 ) twitter

Donald Trump assinou um decreto que altera a concessão de cidadania americana. Agora, somente crianças com pais americanos ou imigrantes com green card terão cidadania ao nascer nos EUA. Anteriormente, qualquer criança nascida nos EUA recebia cidadania automaticamente, independentemente do status migratório dos pais.

